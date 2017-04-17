У Порошенко рассказали подробности завтрашнего визита в Великобританию

Президент Украины Петр Порошенко 18-19 апреля осуществит официальный визит в Великобританию по приглашению премьер-министра этой страны Терезы Мэй.

Читайте такжеПорошенко поздравил украинцев с Пасхой (видео)

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе президента.

«Программой визита предусмотрены встречи главы государства с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, отдельными членами правительства и представителями Палаты общин британского парламента», - говорится в сообщении.

Также запланировано выступление президента Украины в Королевском институте международных отношений «Четем Хаус» на тему: «Битва за Украину: лидерство и солидарность против агрессии».

Кроме того, президент Украины встретится с ведущими представителями британского бизнеса, проинформировали в пресс-службе.