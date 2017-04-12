Порошенко заявил о попытке России "отгородить" Донбасс от Украины, установив рублевую зону

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что будет делать все возможное, чтобы не позволить России и поддерживаемым ею боевикам отгородить Донбасс от Украины.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко заявил во время церемонии передачи автомобилей скорой помощи в Луганской области.

«С той стороны (России и поддерживаемых ею боевиков на Донбассе – УНИАН) предпринимаются шаги по установлению рублевой зоны, обеспечению возможности отгородиться от Украины, и мы, безусловно, будем делать все возможное для того, чтобы не позволить это сделать», - заявил он.

«Подчеркиваю, что делал, делаю и буду делать все от меня зависящее для того, чтобы в вашей жизни больше не повторились ужасы войны. Когда мы все вместе объединимся для того, чтобы установить мир – никто нас не остановит. Мир – это главное. О чем молю Бога в эти дни Страстной недели, которые приближают нас к Пасхе, к величайшему празднику всех христиан, молю Бога о мире и верю, что всё у нас в Украине будет хорошо, потому что правда с нами, Господь Бог с нами», - добавил президент.