Томенко удивляетcя, что Ющенко водится с Януковичем, а не с Тимошенко

Вчерашнее блокирование членами фракции Партии регионов работы Верховной Рады Украины предопределено их переговорами с «Нашей Украиной» об отставке правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на заседании парламента заместитель председателя ВР Николай ТОМЕНКО.

«Представители Партии регионов убеждали «Нашу Украину» голосовать за отставку» правительства, сказал он.

При этом Н.ТОМЕНКО отметил, что «парламент должен работать, а не ждать, когда лидер оппозиции с Президентом Украины насобирает 226 голосов за отставку правительства».

По мнению Н.ТОМЕНКО, Украина - «действительно уникальная страна», поскольку «у нас Президент с премьер-министром общаются через телевидение, а с лидером оппозиции - в своем кабинете».

Он выразил надежду, что в «Нашей Украине» не так много людей, «которые хотят создать филиал Партии регионов».

Также Н.ТОМЕНКО подчеркнул, что на сегодня Секретариат Президента «превратился в команду паникеров», поскольку там по дважды в день обнародовали негативные данные, «как сводки из фронтов от Советского информбюро». По его словам, за последний год из Секретариата не слышно ни одной позитивной информации.

«Если ничего хорошего не делается в этой стране, то напишите заявления и вместе с Президентом остановите свою работу и не мучайте страну», - сказал вице-спикер, обращаясь к Секретариату Президента.

Кроме того, он призывал парламент отреагировать на ситуацию относительно повышения в Киеве цен на услуги и коммунальные тарифы, а также введение новых налогов. По словам Н.ТОМЕНКО, «парламент должен остановить вакханалию в Киеве».

Также Н.ТОМЕНКО предложил депутатам сегодня работать до 15.00 без перерыва и рассматривать вопросы по сокращенной процедуре (сегодня парламент работает в пленарном режиме с 10.00 до 14.00 с перерывом, который продолжается с 12.00 до 12.30, – УНИАН) для того, чтобы рассмотреть и сегодняшние вопросы повестки дня и вчерашние, которые не были рассмотрены в связи с блокированием трибуны Партией регионов.

Как сообщал УНИАН, 3 февраля с самого утра депутаты из фракции Партии регионов блокировали работу парламента. Они требовали отчета правительства в парламенте при обязательном участии Президента Украины. ВР начала работать только с 17.00.

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