Могерини поедет в Москву, чтобы обсудить ситуации в Украине и Сирии

Высокий представитель ЕС по вопросам совместной внешней политики и политики безопасности Федеріки Могеріні посетит Россию для обсуждения сложившейся ситуации в Сирии и Украине. Об этом сообщили на сайте Службы внешних действий ЕС.

В частности, визит Могерини в Россию, во время которого она встретится с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, состоится 24 апреля.

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«Они обсудят актуальные вопросы внешней политики, в частности, конфликт в Сирии. Они также обсудят ситуацию в Ливии, мирный процесс на Ближнем Востоке, в Иране, Афганистане и конфликт на востоке Украины, а также двусторонние отношения», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН ранее, в Москве начались переговоры госсекретаря США Рекса Тиллерсона и министра иностранных дел РФ Лаврова. Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, переговоры проходят в широком формате с участием представителей делегаций двух стран в Доме приемов МИД России.

Лавров перед началом переговоров заявил, что важно не допустить повторения ударов США по Сирии. По его словам, у Москвы немало вопросов по поводу недавних заявлений США.