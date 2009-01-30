Балога и Петевка отказались от Мукачевского замка

Основатели ООО «Высокий замок» сообщили Мукачевскому городскому совету, что отказываются от аренды помещений замка «Паланок», в котором планировали организовать туристическо-гостиничный комплекс. Об этом сегодня, 30 января, сообщает ЗІК.

В обращении арендаторов идет речь: «С прискорбием должны сообщить, что в силу обстоятельств, которые сложились после нашей победы в конкурсе на аренду отдельных помещений замка «Паланок» с тем, чтобы отреставрировать их и построить туристическо-гостиничный комплекс с созданием более 45 рабочих мест, вынужденыы отказаться от арендных отношений».

Основатели ООО «Высокий замок» объясняют свое решение тем, что «киевские высокопоставленные чиновники, народные депутаты от определенных политических сил подняли большую шумиху относительно конкурса на аренду отдельных помещений замка «Паланок», порочат городские власти Мукачева и нас лично, наносят большой вред инвестиционной привлекательности Мукачева, устроили настоящий информационный террор.

Проверка прокуратурой, инициированная Кабинетом Министров Украины, не нашла никаких нарушений законодательства при проведении конкурса, и его результаты не были обжалованы в судебном порядке. Нагнетание политической ситуации вокруг этого проекта делает невозможной нашу последующую работу по реконструкции и строительству в замке Паланок», - отмечают в ООО «Высокий замок».

***Основателями ООО «Высокий замок» являются, в частности, Оксана Балога (жена В.Балоги), Марина Петевка (жена Василия Петевки, экс-мэра Мукачево, двоюродного брата В.Балоги).