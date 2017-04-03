Глава НАПК отказалась проводить внеочередное заседание агентства

Председатель Национального агентства по предотвращению коррупции Наталья Корчак отказалась проводить внеочередное заседание по просьбе его членов.

Об этом сообщил член НАПК Руслан Рябошапка на своей странице в Facebook.

«На предложение о проведении внеочередного заседания НАПК для решения кризиса в Агентстве получили отказ. Возможности для диалога уменьшаются», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, Корчак сегодня ранее заявила, что НАПК намерено в ближайшие два дня подать в суд на государственное предприятие «Украинские специальные системы» (УСС) за некачественное выполнение обязанностей администратора системы электронного декларирования.

Единый реестр электронных деклараций на прошлой неделе не работал несколько дней. Должностные лица жаловались, что не могли вовремя подать свои декларации.

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В свою очередь министр юстиции Павел Петренко сообщил, что возглавляемое им ведомство в ближайшее время внесет в Верховную Раду законопроект о переформатировании руководства Национального агентства по предотвращению коррупции, что предполагает отход от коллегиального принципа управления органа и введения процедуры внешнего аудита.

При этом Петренко отметил, что технические сбои в работе системы электронного декларирования являются свидетельством недостаточной компетенции руководства НАПК, несмотря на то, что руководитель антикоррупционного органа Корчак ссылается на невыполнение обязанностей по администрированию системы государственным предприятием «Украинские специальные системы».