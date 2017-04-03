Путин хочет за рулем проехать по мосту в оккупированный Крым

Президент России Владимир Путин заявил, что хочет за рулем проехать по мосту в оккупированный Крым.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на медиа-форуме «Объединённого народного фронта».

В частности, отвечая на вопрос, планируете ли вы за рулем проехать по крымскому мосту, Путин сказал: «Да».

Как сообщал УНИАН, о необходимости построить мост через Керченский пролив президент России заявил 19 марта 2014 года, сразу же после аннексии Крыма.

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Позже премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении предприятия «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга генподрядчиком строительства моста-перехода в Крым.

Власти России хотят построить этот переход до декабря 2018 года.

Некоторые эксперты скептически относятся к этой идее из-за больших экономических затрат и геологических трудностей.

20 февраля 2014 года Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Россией Крыма.

Страны Запада также не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.

Россия же отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».