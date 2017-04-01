Е-декларирование: министр энергетики Насалик отчитался о своих доходах за 2016 год

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик за 2016 год задекларировал 1,2 млн грн доходов, а также 900 тыс. долл., а также и 1,4 млн грн денежных активов.

Об этом говорится в декларации министра, которая опубликована в Едином государственном реестре деклараций.

Согласно данным реестра, в 2016 году министр получил 1,2 млн грн доходов (с которых зарплата народного депутата Украины составила 24,7 тыс. грн, а зарплата в Минэнергоугля - 221,9 тыс.). При этом его супруга Гузял Насалик получила 941,9 тыс. грн дохода от предпринимательской деятельности.

Также отмечается, что министр имеет следующие денежные активы (сбережения): 901 тыс. долл., 240 тыс. евро и 1,4 млн грн.

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На него зарегистрировано 3 автомобиля, среди них два марки Mercedes-Benz стоимостью по 1,3 млн грн и 2,4 млн грн.

Насалик является собственником двух акций компании «Ориана», которая зарегистрирована в Калуше Ивано-Франсковской области (где ранее Насалик был мэром), основным видом деятельности этой компании является производство пластмасс и производство химической продукции.

По данным реестра деклараций, министр энергетики является собственником одной квартиры в Киеве площадью 287,7 кв. м, одного дома в Козине Киевской области площадью 561,4 кв. м, а также трех земельных участков общей площадью 3 тыс. кв. м.

Как сообщал УНИАН, за 2015 год Насалик задекларировал 410 тыс. грн доходов, с которых 81,1 тыс. грн – это зарплата народного депутата. Его жена (Гузял Насалик) в 2015 году получила 745,2 тыс. грн дохода от предпринимательской деятельности.

За 2015 год министр накопил 896 тыс. долл. и 240 тыс. евро денежных активов.

Насалик был назначен на пост министра энергетики и угольной промышленности в средине апреля 2016 года.