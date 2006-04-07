Повышение цены на газ будет в интересах малооплачиваемых граждан

Повышение цены на газ для населения будет в первую очередь в интересах его малооплачиваемых слоев, считает министр топлива и энергетики Украины Иван ПЛАЧКОВ.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в интервью журналистам в Севастополе И.ПЛАЧКОВ подтвердил, что «газ станет дороже без сомнения», потому что цена на него растет во всем мире, «потому сегодня происходит оптимизация ценовой политики». По его словам, «сегодня определяются экономически обоснованные цены на газ». Как сказал министр, НКРЭ «приняла решение о повышении тарифов на газ для населения где-то на 25%, и завтра этот вопрос будет рассматриваться премьером на Кабинете Министров Украины».

В то же время, как он отметил, «повышение цен на газ для населения в первую очередь будет в интересах малооплачиваемых слоев населения, потому что низкой ценой на газ дотируются только высокооплачиваемые пслои населения». И.ПЛАЧКОВ привел пример, что потребление газа в двухкомнатной квартире, скажем, только на приготовление еды составляет приблизительно 9-12 гривен в месяц, и оплата повысится гривен на 3-5. Тогда как высокооплачиваемым гражданам, имеющим квартиры по 200 квадратных метров или собственные дома, придется платить значительно больше. По словам министра, сегодня уровень потребления газа у таких граждан составляет где-то 400 гривен в месяц, а необходимо платить где-то 1000-1200 гривен. По мнению И.ПЛАЧКОВА, эти “богатые владельцы домов не доплачивают где-то до одной тысячи гривен».

Министр добавил, что «те люди, которые получают дотации, льготы, все равно будут получать компенсацию из бюджета».

Сегодня в городском Дворце детского и юношеского творчества И.ПЛАЧКОВ принял участие в презентации отреставрированных залов хореографии и торжественной церемонии вручения нового оборудования, приобретенного за счет средств Министерства топлива и энергетики Украины для развития изобразительного искусства.

Как сообщили УНИАН в Севастопольской городской государственной администрации, в рамках шефской помощи Минтопэнерго Украины Дворцу детского и юношеского творчества было выделено 300 тысяч гривен, на которые был проведен ремонт хореографических залов, приобретены мебель, детские раздевалки и учебные кабинеты, аудио- и видеоаппаратура, музыкальные инструменты, учебное оборудование для кружков технического творчества и декоративно-прикладного искусства.

Как сообщал УНИАН, НКРЭ 30 марта повысила с 1 мая на 25% тарифы на газ для населения, бюджетных организаций и теплокоммунэнерго, а также тарифы на электроэнергию для населения.