Экипаж «Фаины» пираты кормят только раз в день – родственники моряков

Украинские моряки на захваченном пиратами судне «Фаина» питаются только рисом и макаронами, да и то лишь раз в день. Об этом в эфире программы «Шустер live» на телеканале «Украина» заявил Виктор Шаповалов – отец боцмана Дениса Шаповалова со ссылкой на данные, полученные от своего сына во время телефонного разговора. «Мяса они давно не видели. Перебои с поставкой пресной воды и топлива, что особенно страшно, потому что, как вы все знаете, в рев-камере лежит тело капитана», - добавил господин Шаповалов.

На данный момент психологическая обстановка на судне «улеглась», экипаж держится сплочённо. Эту информацию Шаповалов получил от исполняющего обязанности капитана Никольского.

«Видимо, до этого были какие-то нюансы, - объяснил отец боцмана. - Но вы все должны понять это, потому что 17 человек в 12-метровой каюте… Никакой гигиены, потому что в системе морская вода. Это понятно – что какие-то трения, наверное, были. Но сейчас они всё-таки как-то нашли точки соприкосновения. В отношении здоровья он сказал, что, конечно, таких, особых, случаев, о которых писали средства массовой информации, нет, но, конечно, есть кожные заболевания и есть желудочные заболевания, с которыми они покамест ещё справляются своими силами...»