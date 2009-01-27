В МИД решили помахать кулаками после газовой войны

В Министерстве иностранных дел Украины заявляют, что делегация МИД была отстранена от газовых переговоров с Российской Федерацией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на заседании пресс-клуба МИД Украины директор Первого территориального департамента министерства Леонид ОСАВОЛЮК.

«Анализ двусторонних соглашений дает основания сделать некоторые выводы. Первый: для ведения переговоров с такими специалистами с российской стороны, конечно, нужны такие же сильные, не менее квалифицированные переговорщики от нашего государства», - сказал он, добавив, что они должны быть готовы отстаивать интересы Украины.

Л.ОСАВОЛЮК также отметил, что когда от переговорного процесса отстраняют представителей МИД, нужно ждать беды. «Именно в этих переговорах МИД не участвовал», - сказал он.

Анализируя подписанные газовые контракты, Л.ОСАВОЛЮК заметил, что паритет между ценами на газ и тарифом на его транзит был соблюден не полностью.

«До тех пор, пока не будет четкой увязки цены на газ для Украины и тариф на его транспортировку через территорию Украины, до тех пор интересы нашего государства будут находиться в не совсем защищенном формате», - сказал он.