Реакция Януковича на заявление Бессмертного о переходе в оппозицию

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает заявление "Нашей Украины" о переходе в оппозицию "эмоциями некоторых политиков" и рассчитывает вместе с Президентом Украины в ближайшее время завершить процесс формирования коалиции с участием "Нашей Украины".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам, посещая Ташлыкскую ГАЭС в Николаевской области.

"Я считаю, что у нас вместе с Президентом хватит сил справиться с эмоциями некоторых политиков и в ближайшее время закончить процесс и подписать процесс о коалиции с "Нашей Украиной". Я верю, что этот вопрос будет решен в ближайшее время", - сказал премьер.

Он отметил, что на сегодняшний день ни один из членов Кабинета Министров не подал в отставку. "Мы этот вопрос не поднимали", - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Премьер подчеркнул, что в настоящее время стоит лишь вопрос отставки главы МИД Бориса ТАРАСЮКА, который заявил, что уходит с поста и переходит вместе с возглавляемым им Народным рухом в оппозицию.

В.ЯНУКОВИЧ выразил уверенность, что процесс формирования широкой коалиции не закончен. Он отметил что лидером "Нашей Украины" является Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, с которым существуют договоренности о работе предложенных им министров в правительстве.

Премьер отметил, что эта договоренность выполняется де-факто, однако еще не закреплена де-юре. Глава правительства выразил надежду, что будет достигнута "главная цель, которую они ставят вместе с Президентом" – политическая и экономическая стабилизация. "Это цель выше амбиций некоторых политиков", - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, 4 октября лидер “Нашей Украины” Роман БЕССМЕРТНЫЙ заявил, что эта политическая сила вышла из переговорного процесса о создании широкой коалиции и приняла решение о переходе в оппозицию.