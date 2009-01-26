Литвин обещает назвать Ющенко дату и снять политические страхи

Верховная Рада в ближайшую пленарную неделю должна принять постановление с четким определением даты будущих президентских выборов, «чтобы снять любые вопросы и дать возможность политическим силам планировать свою деятельность, а избирателям - заниматься конкретными делами».

Такое мнение высказал сегодня председатель ВР Владимир ЛИТВИН во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Французской Республики в Украине Жаком ФОРОМ, сообщили УНИАН в пресс-службе парламента.

В.ЛИТВИН отметил, что принятие такого документа позволит «снять разговоры относительно организации процедуры импичмента Президента». «Нужно, чтобы было понятно, что есть определенная дата, и отчитываться можно будет исключительно результатами работы, - сказал председатель Верховной Рады Украины. - Сегодня нужно снять любые разночтения и политические страхи».

При этом В.ЛИТВИН уточнил, что Конституция Украины четко определяет порядок назначения даты президентских выборов: это последнее воскресенье последнего месяца пятого года полномочий главы государства. Таким образом, считает В.ЛИТВИН, поскольку действующий Президент принес присягу 23 января 2005 года, то датой, которая будет отвечать Основному Закону, является 17 января 2010 года.

Как сообщал УНИАН, сегодня заместитель главы Секретариата Президента Украины Игорь ПУКШИН также высказал убеждение, что очередные президентские выборы должны быть назначены на 17 января 2010 года.

В то же время народный депутат от БЮТ Андрей ШЕВЧЕНКО зарегистрировал в ВР постановление о назначении очередных выборов Президента Украины на 27 декабря 2009 года.