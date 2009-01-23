Тимошенко заявляет, что не окажется в ситуации Януковича-2004

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что на сегодняшний день, исходя из реакции премьер-министра России Владимира ПУТИНА на подписание газовых контрактов, нет оснований считать, что РФ поддерживает ее как потенциального кандидата на пост Президента Украины.

Об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня в эфире телеканала «Украина».

«К сожалению, наша политическая элита – в том числе и аналитики, и политологи, и журналисты – гораздо глубже, чем это нужно, воспринимают нормальные обстоятельства экономического сотрудничества», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В связи с этим она вспомнила ситуацию 2004 года, когда Россия поддерживала одного кандидата на президентских выборах в Украине (лидера Партии регионов, тогдашнего премьер-министра Виктора ЯНУКОВИЧА – УНИАН), однако выборы выиграл другой кандидат. «Поэтому говорить о таких глубинных вещах, которые вытекают из простых и достаточно важных для двух стран переговоров по газу, мне кажется неправильно», - отметила премьер-министр Украины.