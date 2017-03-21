Рада сегодня попробует назначить аудитора НАБУ (прямая трансляция)

Верховная Рада сегодня планирует определиться с кандидатурой своего представителя в состав Комиссии внешнего контроля проведения независимой оценки (аудита) эффективности деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, этот вопрос предусматривается в повестке дня заседания.

Кроме того, парламент планирует рассмотреть вопросы топливно-энергетического комплекса, транспорта.

Читайте такжеПикачу и Миньон под стенами Рады предложили себя на пост аудитора НАБУ (фоторепортаж)

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада еще 23 февраля планировала назначить аудитора НАБУ от парламента, однако депутаты не пришли к согласию относительно кандидатуры на эту должность.

В состав комиссии предполагалось выдвинуть кандидатуру заместителя генерального инспектора Департамента юстиции США Роберта Сторча, которую одобрил профильный комитет ВР.

Однако фракции «Народный фронт» и «БПП» предложили другую кандидатуру – Найджела Брауна, которая ранее не обсуждалась и не утверждалась профильным комитетом.