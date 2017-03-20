Порошенко о блокаде ОРДЛО: удар под дых Украине

11:50, 20 марта 2017
Политика
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Порошенко рассказал, как блокада ударила по промышленности.

Президент озвучил потери Украины из-за блокады / president.gov.ua

Торговая блокада в зоне проведения антитеррористической операции угрожает росту промышленности и курсу национальной валюты Украины, заявил президент Украины Петр Порошенко на заседании Совета регионального развития в Киеве.

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"Вследствие блокады Украина потеряла влияние на собственные территории. В то же время, нанесен удар по отечественной энергетике, металлургии, по бюджету", - сказал глава государства.

При этом он отметил, что украинские предприятия в зоне АТО захвачены и разграблены боевиками.

"Блокада Донбасса - удар под дых Украине. В первую очередь почувствует промышленность", - передает слова Порошенко его пре-секретарь Святослав Цеголко.

Как сообщал УНИАН ранее, учитывая захват украинских предприятий и обострение ситуации безопасности в зоне АТО, СНБО принял решение прекратить перемещение грузов через линию столкновения.

Позже президент Петр Порошенко заявил, что временный запрет на перемещение товаров через линию разграничения в зоне АТО будет действовать до возвращения боевиками под юрисдикцию Украины захваченных предприятий, стоимость которых оценивается в 2 млрд долл.

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Теги: #Порошенко#блокада#ОРДЛО