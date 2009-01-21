Тимошенко об СНБО, истерике и кандидатах в президенты от RUE

Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО считает, что компания «РосУкрЭнерго» планировала средства, заработанные на поставках газа в Украину в 2009 году, направить на избирательную кампанию двух кандидатов в президенты Украины.

Об этом она сказала сегодня в прямом эфире «5-го канала».

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что, предлагая России завышенную цену на газ, чем были сорваны переговоры 31 декабря, «РосУкрЭнерго» намеревалась остаться посредником в отношениях НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром», а полученные средства в размере 2,5-3 млрд. долларов направить именно на эти цели.

Именно то, что на сегодняшний день удалось ликвидировать посредника, «РосУкрЭнерго», и стало «истерикой в Секретариате Президента», следствием чего является заседание СНБО, назначенное на 23 января, заявила премьер.

«Поэтому истерика мне понятна, потому что все эти деньги должны были пойти для двух кандидатов на президентскую избирательную кампанию. Я хочу сказать, что эти уважаемые господа этих денег не получат. Все эти деньги, которые можно будет заработать, будут достоянием страны, достоянием НАК «Нафтогаз», - сказала она.