Парубий призывает ускорить рассмотрение законопроекта о запрете двойного гражданства

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий поручил Комитету ВР по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений как можно быстрее рассмотреть внесенный президентом как неотложный законопроект “О внесении изменений в закон “О гражданстве Украины” (относительно реализации права изменить гражданство)» (№ 6175), передает корреспондент УНИАН.

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Парубий отметил, что, к сожалению, на этой неделе профильный комитет не рассмотрел данный законопроект.

В связи с этим председатель ВР сказал, что он снова обратился к комитету с просьбой как можно быстрее принять решение с тем, чтобы данный законопроект можно было рассматривать Верховной Радой Украины.

Как сообщал УНИАН, 13 марта президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект о внесении изменений в закон о гражданстве, которым предлагается приостанавливать украинское гражданство лиц, имеющих гражданство другой страны (№ 6175).

Законопроектом, в частности, устанавливается, что гражданин Украины, добровольно получивший гражданство другого государства, считается таким, который проявил намерение сменить гражданство и дал согласие на прекращение гражданства Украины.

14 марта заместитель председателя Комитета ВР по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений Георгий Логвинский выразил сомнение, что комитет в ближайшее время рассмотрит этот президентский законопроект.

При этом Логвинский не исключил, что будет создана группа в составе правозащитников, представителей общества, депутатов, представителей Администрации президента, которая «разработает единый законопроект, который мы все поддержим”.