Украинские предприятия на Донбассе были захвачены за несколько дней – Порошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в интервью украинским телеканалам.

«В одно мгновение были захвачены предприятия... Это было сделано буквально за несколько дней. Сегодня было обнародовано решение владельцев предприятий, шахт, металлургических комбинатов, доменных печей, коксохимов, гостиниц, стадионов, там принудительно были поменяны владельцы», - заявил Порошенко.

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Как сообщал УНИАН, СНБО на заседании сегодня, 15 марта, принял решение о временном запрете перемещения товаров через линию разграничения в зоне АТО до возвращения боевиками под юрисдикцию Украины захваченных предприятий, стоимость которых оценивается в 2 млрд долларов.

После заседания секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что во исполнение решения Совета нацбезопасности и обороны будут перекрыты все автомобильные и железнодорожные пути, которые ведут к линии разграничения в зоне АТО.

Кроме того, СНБО поручил МВД, Нацполиции, Национальной гвардии и СБУ принять дополнительные меры по усилению общественной безопасности и противодействия диверсионным и террористическим проявлениям.