Адвокаты не довольны решением суда по Насирову и будут подавать апелляцию

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам после окончания судебного заседания один из адвокатов Насирова Андрей Кузьменко.

"Конечно, мы не довольны, потому что считаем это решение незаконным и противоправным. Свою позицию мы будем отстаивать в судебных инстанциях Украины и Европейского суда по правам человека", - сказал адвокат.

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Также он выразил сомнение, что у Насирова есть 100 млн грн для залога и подчеркнул, что все свои средства председатель ГФС задекларировал, и эта сумма намного меньше, чем 100 млн грн.

Защитник Насирова добавил, что глава ГФС не будет вносить залог до решения Апелляционного суда. "У нас есть 5 дней, чтобы обжаловать постановление Соломенского суда. Насколько мне известно, деньги на данный момент вноситься не будут. Насиров выразил желание обжаловать определение суда в апелляционном порядке".

Кроме того адвокат заявил, что защита будет пытаться перевести Насирова из следственного изолятора в больницу "Феофания". Он пояснил, что поскольку его подзащитный до сих пор не выписан из "Феофании", то он является стационарным больным. "Мне кажется, что сейчас повторится то, что было позавчера, когда Насирова в течение 4 часов катали и все же привезли в "Феофанию". Я уверен. что сейчас возникнут сложности в отношении его доставки в СИЗО, поскольку он является стационарным больным. Однако я не исключаю, что этот вопрос будет решен путем телефонных звонков", - рассказал Кузьменко.

Отвечая на вопрос журналистов о британском паспорте Насирова адвокат заявил, что такого документа у его подзащитного нет, и вообще нет никаких паспортов, кроме украинских, а потому ему нечего сдавать, кроме украинских документов.

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Также адвокат добавил, что он и его коллеги не будут сопровождать Насирова в СИЗО и пытаться воспрепятствовать помещению его туда, поскольку они не будут нарушать постановление суда, которым определено его пребывания в следственном изоляторе. "Мы никоим образом не собираемся влиять на детективов НАБУ и силовые структуры. И мы не имеем права это делать, поскольку есть определение суда, которое вступило в законную силу".

Как сообщал УНИАН, судья Соломенского районного суда города Киева Александр Бобровник в ночь на 7 марта частично удовлетворил ходатайство следственных органов, избрав для председателя ГФС Романа Насирова меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней, до 30 апреля 2017 года, с возможностью внесения залога в размере 100 миллионов гривень.

Напомним, что прокуратура требовала внесения залога в размере 2 млрд грн. Таким образом, суд снизил размер залога в 20 раз.

Справка. 2 марта детективы НАБУ в больнице «Феофания» вручили Насирову сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

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Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, предоставил руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО «Фирма «Хас», ООО «Карпатнадраинвест», ООО «Надра Геоцентре». В этот период Насиров самостоятельно принял незаконные решения о рассрочке денежных обязательств указанных предприятий, которые не имели на это законных оснований и не предоставили положенные для этого документы. Такими решениями государству нанесен ущерб на сумму почти 2 млрд грн.

3 марта Кабинет министров отстранил Насирова от исполнения обязанностей председателя ГФС на время проведения расследования.