Для Секретариата Президента газовый консорциум - как «дохлая кошка»

Заместитель главы Секретариата Президента Роман БЕССМЕРТНЫЙ считает неактуальной идею создания консорциума для поставок и транзита российского газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Р.БЕССМЕРТНЫЙ сообщил журналистам на брифинге в Секретариате Президента.

По его словам, на сегодняшний день идея консорциума выглядит как «дохлая кошка».

Заместитель главы Секретариата Президента отметил, что идея консорциума нужна России лишь для вымогательства средств для сооружения новых газопроводов Северный и Южный поток.