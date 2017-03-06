США призывают Украину к скорейшему созданию антикоррупционного суда

Об этом говорится в сообщении Посольства США в Украине.

"Необходимость создания независимого антикоррупционного суда очевидна и становится все более актуальной", - заявили американские дипломаты.

"Действия украинского гражданского общества, которое призывает к эффективному и прозрачному судебному процессу, вдохновляют", - подчеркнули в Посольстве США.

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Как сообщал УНИАН, сегодня Соломенский районный суд Киева начал рассмотрение ходатайства Специализированной антикоррупционной прокуратуры об избрании отстраненному от должности председателя Государственной фискальной службыРоману Насирову меры пресечения. Срок задержания Насирова истек после 23.00 5 марта. До этого суд в течение 4-5 марта не смог избрать Насирову меру пресечения.

Справка УНИАН. Насиров подозревается в злоупотреблении служебным положением, повлекшим тяжкие последствия. Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга трем ООО. Такими решениями государству нанесен ущерб на сумму почти 2 млрд грн.

3 марта Кабинет министров отстранил Насирова от должности председателя ГФС на время проведения расследования.