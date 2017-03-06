"Рома не встал": активисты продолжают блокировать суд, в котором находится Насиров
Активисты продолжают блокировать здание суда, в котором находится подозреваемый в злоупотреблении служебным положением председатель фискальной службы Роман Насиров.
"Доброе утро) Рома не встал, выйти не пытался. Народ не разошелся. За эту ночь поняли, что шевченковский суд Автомайдан может блокировать хоть неделю, хоть месяц. Рядом: 3 кафе, 2 ресторана, гастроном, Пейзажная аллея, да ещё и погода весенняя. Трудно будет снять людей с такого места", - написал на своей странице в Facebook активист Автомайдана Сергей Хаджинов.
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Как сообщал УНИАН, около 23:00 5 марта в Киеве у здания суда начали собираться неравнодушные граждане, с намерением не допустить побега Насирова.
Напомним, сотрудники НАБУ и врачи скорой помощи оставили здание Соломенского районного суда в связи с тем, что срок ареста Насирова закончился в 00:00 6 марта.