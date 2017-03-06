"Рома не встал": активисты продолжают блокировать суд, в котором находится Насиров

"Доброе утро) Рома не встал, выйти не пытался. Народ не разошелся. За эту ночь поняли, что шевченковский суд Автомайдан может блокировать хоть неделю, хоть месяц. Рядом: 3 кафе, 2 ресторана, гастроном, Пейзажная аллея, да ещё и погода весенняя. Трудно будет снять людей с такого места", - написал на своей странице в Facebook активист Автомайдана Сергей Хаджинов.

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Как сообщал УНИАН, около 23:00 5 марта в Киеве у здания суда начали собираться неравнодушные граждане, с намерением не допустить побега Насирова.

Напомним, сотрудники НАБУ и врачи скорой помощи оставили здание Соломенского районного суда в связи с тем, что срок ареста Насирова закончился в 00:00 6 марта.