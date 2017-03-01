Кабмин одобрил возобновление соглашения с США о сотрудничестве в области науки и технологий

Соответствующее постановление Кабмин принял сегодня на заседании, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства образования и науки Украины.

Документ будет действовать больше года – до 25 мая 2019 года.

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«Более двух лет нет ни одного документа, который бы служил нормативно-правовой основой для двустороннего сотрудничества в научно-технической сфере между Украиной и США. Чтобы оперативно решить эту проблему, мы должны возобновить соглашение от 4 декабря 2006 года», - отметила министр образования и науки Лилия Гриневич.

Возобновление соглашения будет происходить в форме обмена нотами. Так, нота Государственного департамента США от 11 апреля 2016 года и ответная нота украинской стороны будут составлять Соглашение между правительствами Украины и США о возобновлении ранее действующего документа, отметили в Минобразования.