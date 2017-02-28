Савченко заявила о подготовке диверсии против нее

Об этом она заявила на брифинге, который транслировал телеканал «112 Украина».

«Это власть, которая сейчас пытается уничтожить меня. Первый звонок мне был, это был приказ Банковой на мою зачистку. Второй приказ был на провокацию администрации Авакова. Следующая диверсия уже готовится против меня», - сказала она.

Как сообщал УНИАН, 24 февраля боевики заявили, что Савченко приехала на территорию, подконтрольную "ДНР", чтобы посетить украинских военнопленных.

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Руководитель аппарата председателя СБУ Александр Ткачук сообщил, что Служба безопасности Савченко попросит дать объяснение по поводу ее поездки в Донецк.

Позже в тот же день Савченко заявила, что встретилась в оккупированном Донецке с украинскими пленными, чтобы поддержать их и передать посылки от родственников.

Народный депутат от «Блока Петра Порошенко» Татьяна Рычкова отметила, что Савченко подстрекала украинских военнослужащих оставить позиции в зоне АТО и ехать «свергать преступную власть».