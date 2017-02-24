Аваков поручил комиссиям по кадрам доукомплектовать 20% личного состава полиции

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины, передает пресс-служба МВД.

«Сейчас во всех регионах страны проходят конкурсы. На 3,5 тысячи вакантных должностей подано более 18 тысяч анкет, а в некоторых регионах количество кандидатов на вакантное место достигает девяти человек», – отметил Арсен Аваков.

Арсен Аваков подчеркнул, что прозрачность процесса работу полицейских комиссий контролируется подразделениями внутренней безопасности.

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«Мы знаем о случаях, когда отдельные нечистые на руку элементы предлагали членам комиссии «решить вопрос». Поэтому я хочу вас предупредить, чтобы не было никаких недоразумений на этот счет, ведь здесь компромисса не будет», – отметил глава министерства.

«В некоторых регионах мы имеем критическую цифру – до 40 % некомплект сотрудников оперативных и следственных подразделений. Поэтому чем быстрее мы закончим отбирать кандидатов и начнем направлять их на обучение, тем легче будет другим работникам, когда они через 5-6 месяцев выйдут на работу», – отметил председатель Нацполиции Сергей Князев. Он также отметил, что при условии отбора, к примеру, 20 тысяч кандидатов, их обучение займет как минимум 10-12 месяцев.