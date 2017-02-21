В Кремле назвали вопрос о признании «Л/ДНР» неуместными «виртуальными рассуждениями».

Об этом сказал журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос УНИАН, при каких обстоятельствах Россия, в контексте признания «паспортов» так называемых «ЛНР» и «ДНР» может признать эти временно оккупированные части Донецкой и Луганской областей.

«Вопрос, честно говоря, некорректный, в данной ситуации какие-то виртуальные рассуждения неуместны и неприменимы», - сказал Песков.

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«Пока ситуация де-факто заключается в том, что две непризнанные республики «ДНР» и «ЛНР» являются территориями, которые действительно не признаны РФ, они не признаны Украиной, но находятся в жесточайшей блокаде со стороны Украины», - добавил он.

По словам Пескова, неконтролируемая часть Донбасса отключена от социального и банковского обеспечения, что делает «жизнь населения этих регионов абсолютно невыносимой».

Он заявил, что, руководствуюсь именно гуманитарными соображениями, было принято решение по «фактически выданным документам».

Как сообщал УНИАН, 18 февраля российский президент Владимир Путин подписал указ о признании в РФ документов, «выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей, до политического урегулирования ситуации в этих районах».

Президент Украины Петр Порошенко назвал это решение очередным доказательством российской оккупации и нарушением международного права.

В свою очередь, в Кремле заявили, что указ Путина о признании «паспортов» «ДНР» и «ЛНР» является выравниванием ситуации «де-юре», не нарушающим Минские соглашения.