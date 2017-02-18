В ЕС прокомментировали возможное присоединение США к "нормандскому формату"

Об этом Могерини сказала на Мюнхенской международной конференции по безопасности, отвечая на вопрос городского головы Киева Виталия Кличко о том, что она думает по поводу возможности присоединения США к странам-участницам "нормандского формата".

Могерини отметила, что давно прекратила уделять много внимания форматам и пытается сосредоточиться на содержании и результатах переговоров.

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"Я знаю, что зачастую это то, на что мы тратим время. Я считаю, что время не позволяет нам определять это приоритетом. Я думаю, что приоритетом является то, каким образом Европейский Союз, вероятно с другими, но как Европейский Союз... может сделать больше, чтобы помочь всем выполнить Минские соглашения", - подчеркнула Могерини.

"Мы работаем над некоторыми идеями, мы обсуждаем эти идеи одновременно с французами и немцами, и главным образом - с украинским правительством и нашими российскими друзьями, чтобы договориться, как мы можем сделать больше, чтобы обеспечить выполнение Минской соглашения", - заявила Могерини.

Также она добавила, что обязательства сторон по Минским соглашениям известны, и хотя участники нынешнего «норманского» формата сталкиваются с определенными трудностями, Евросоюз готов помочь и содействовать урегулированию ситуации на Донбассе, но эта помощь должна быть ради результата, а не обсуждения.

"Мы не ищем места на министерских фотографиях. Мы ищем содержание и результаты. И для нас главное - чтобы конфликт на востоке Украины прекратился", - подчеркнула Могерини.