Эксперт: у России две причины для эскалации газового конфликта

Эксперт Школы политической аналитики при НаУКМА Петр Бурковский объясняет эскалацию украино-российского газового конфликта двумя причинами.

Первая - это желание Газпрома сдвинуть с мертвой точки два масштабных проекта газопроводов в обход Украины: "Северный поток" (из России в Германию по дну Балтийского моря) и "Южный поток" (из России в Болгарию по дну Черного моря).

"Только спекуляции на теме несостоятельности украинской газотранспортной системы могут вернуть миллиарды, ушедшие из проекта "Северный поток", - отметил Петр Бурковский.

Хотя, добавил он, все эксперты согласны, что самый надежный Евразийский газотранспортный коридор возможен только на основе украинской ГТС, для чего Газпрому нужно развивать равноправные и партнерские отношения с Нефтегазом.

Вторая причина эскалации газового конфликта, по мнению эксперта, заключается в желании России искусственно повысить цены на энергоносители и, в частности, продать свой газ из подземных газохранилищ, который был закачан в прошлом году и соответственно обсчитан еще по старым, более высоким ценам (это связано со значительно более высокой прошлогодней ценой на нефть).

"Если Газпром заключит долгосрочные контракты - по высокой цене газ из хранилищ он продать уже не сможет. Потому Газпром рассчитывает получить за этот газ высокую цену на спотовом рынке", - сообщил П.Бурковский.

По его словам, уже есть сведения, что в результате украино-российского газового конфликта на спотовом рынке Великобритании газ подорожал на 22%.