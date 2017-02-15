Российский историк оценил, есть ли в Украине "культ Бандеры"

Заявления вокруг этой темы прокомментировал российский историк, специалист по истории России XX века Андрей Зубов в интервью Апострофу.

"Элементы возрождения почитания Степана Андреевича Бандеры имеются, так же как и вообще украинской освободительной армии (УПА, — УНИАН.). Я думаю, что это чисто украинская тема. Понимаете, в Польше есть культ их основателя государства", - рассказал он, имея в виду Пилсудского, который проводил деукраинизацию Западной Украины, когда ее присоединил к Польше, и Западной Беларуси.

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"И это, кстати, вызвало реакцию, в результате которой появилось движение украинских националистов, в том числе и Бандеры. Поэтому обвинения против Бандеры — это странно. Потому что Бандера боролся с Пилсудским. А в России тем более. Бандера боролся за независимую Украину уже после 1945 года, когда уже никакого нацизма, фашизма было. И он говорил, что его главные враги — это коммунисты", - отметил российский историк.

При этом, продолжил Зубов, указывать ли нынешней России, где КГБ у власти, что Бандеру нельзя почитать — это дело Украины.

Ранее председатель правящей партии Польши "Право и Справедливость" Ярослав Качиньский заявлял, что глорификация имени Степана Бандеры в Украине может помешать евроинтеграционным устремлениям Украины.