Украина и Молдова договорились о совместном контроле в пунктах пропуска на границе

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом он сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Республики Молдова Павлом Филиппом сегодня в Киеве.

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«В 2009 году я как министр иностранных дел Украины начал этот процесс. И мы подчеркиваем необходимость скорейшего завершения этого процесса», - сказал Порошенко.

По его словам, этому вопросу и вопросу развития пограничной транспортной инфраструктуры уделили отдельное внимание во время сегодняшних переговоров.

Президент также сообщил, что стороны договорились о действиях, направленных на улучшение условий работы пунктов пропуска. «Мы договорились о тех шагах, которые обеспечат совместный контроль в пунктах пересечения украино-молдавской границы для того, чтобы максимально упростить пересечение границы для украинских и молдавских граждан», - подчеркнул он.

Это касается пункта пропуска Паланка-Маяки-Удобне и введении «революционного совместного контроля в Кучурганах», отметил глава государства. Он также сообщил, что для обустройства пунктов пересечения границы планируется, в частности, и привлечение европейских средств.

В свою очередь премьер Молдовы отметил, что проект совместного контроля украинско-молдавской границе в районе Паланки и других участках успешно реализуется. Он также сообщил, что будет ускорена работа по улучшению пограничной инфраструктуры и ее приведению к европейским стандартам.