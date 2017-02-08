Это чистая пиар-акция: советник министра о блокаде железной дороги на Донбассе

Блокирование железной дороги на Донбассе выгодно для Российской Федерации. Об этом заявил советник министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак, передает «112 Украина».

При этом блокирование железнодорожных путей на Донбассе Грымчак назвал пиар-акцией.

"Предприятия зарегистрированы на нашей территории (предприятия, работу которых остановлено блокадой железной дороги, - ред.). Они платят налоги – 32 млрд грн за прошлый год. Это очень серьезная сумма для Украины. Есть ли убытки от деятельности блокировки? Да, они уже есть. А понимают блокировщики, что они наносят вред Украине? Да, понимают. Потому что когда им говорят, что вот, вы заблокировали путь, который идет к Счастью, они говорят, нет, к Счастью мы не блокировали. Вы вот сейчас другой путь блокируете на Славянскую ТЭЦ. Они говорят: нет, там есть другие пути, там и возите уголь. То есть это чистая пиар-акция. Но она вредит. Она выгодна на сегодняшний день РФ", - заявил Гримчак.

Читайте такжеАброськин заявил, что активисты прекратили блокирование железнодорожных путей возле Бахмута

Кроме того, советник министра отметил, что эта тема активно освещается в российских СМИ, что также несет негативные последствия для Киева, в частности, это касается закупки угля.

«Если не будет хватать угля, у нас есть несколько вариантов. Первое - это покупать за границей. Имеется в виду Россия, Польша или ЮАР. Потом если не будет хватать угля, есть вариант отключения газа. Газ мы сегодня берем весь, который можно брать, на Западе. И снова возвращаемся к России и проигрываем Стокгольмский арбитраж, и снова будем покупать фактически в России. И это тоже цель, она просматривается невооруженным глазом", - заявил Гримчак.

Как сообщал УНИАН ранее, 30 бойцов ВСУ взяли отпуск и решили присоединиться к участникам блокады оккупированного Донбасса.

Ранее участники блокады "Л/ДНР" заявили, что планируют создать вооруженные посты.

Напомним, в Донецкой области полиция применила силу против участников блокады железнодорожного переезда в Бахмуте, которые выступают против торговли "Л/ДНР".