Экс-глава МИД объяснил, почему Порошенко должен встретиться с Трампом раньше, чем Путин

"Очень важно, чтобы встреча Порошенко и Трампа состоялась раньше, чем встреча Трампа и Путина, потому что мы должны дать свою максимально точную информацию о российской агрессии, об аннексии Крыма, о нарушении Путиным всех международных норм. Ведь есть угроза, что, несмотря на мощную пропагандистскую кампанию России, администрация Трампа в случае такой атаки будет думать над какими-то другими вариантами. Мы должны это предотвратить", - цитирует Огрызко Громадське радіо.

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По его словам, Украина должна определить "красные линии", которые не перейдет ни при каких обстоятельствах, так как мы не можем согласиться на условия, выдвинутые президентом России Владимиром Путиным.

Однако, Огрызко добавил, что в разговоре Трампа и Порошенко его кое-что насторожило.

"Вы, наверное, обратили внимание, что Трамп говорил о прекращении конфликта на украинско-российской границе. Мне эта фраза не понравилась, потому что это немного прячет суть ситуации, речь не шла об открытой агрессии РФ. Видимо, просто не пришло время, чтобы и эта риторика стала более употребительной для новой американской администрации. Для этого нужно, чтобы как можно быстрее начался процесс насыщения новой администрации правдивой информацией", - пояснил Огрызко.

Как сообщал УНИАН, Порошенко провел телефонный разговор с Трампом 5 февраля.