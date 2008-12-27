НСНУ изберет руководящий орган на третьем этапе

В январе на третьем этапе съезда политической партии "Народный Союз Наша Украина" будет окончательно сформирован руководящий орган этой политической силы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил народный депутат Андрей ПАРУБИЙ по результатам второго этапа съезда политической партии «Народный союз Наша Украина», который состоялся сегодня в Киеве.

А.ПАРУБИЙ отметил, что в соответствии с принятыми сегодня на съезде изменениями к уставу партии, главным руководящим органом «Нашей Украины» станет не “политический совет”, а Совет партии.

А.ПАРУБИЙ объяснил, что политический совет на сегодня является громоздким органом, и поэтому новосозданный совет будет меньше по численности.

«На третьем этапе съезда, который состоится в январе 2009 года, мы окончательно решим вопрос избрания Совета партии. Возможно, также будет проголосовано решение о привлечении в руководящий орган партии тех людей, которые будут состоять в других политических силах, но вступят в «Нашу Украину» для сплочения в единую политическую силу вокруг Президента», - сказал А.ПАРУБИЙ.

Он отметил, что это, в частности, может быть политическая партия Народный рух Украины и другие.

А.ПАРУБИЙ отметил, что кандидатура на должность главы совета партии еще не рассматривалась, но, по мнению представителя «Нашей Украины», скорее всего это будет Вячеслав КИРИЛЕНКО.

«Партия сегодня продемонстрировала расположение к нему», - сказал А.ПАРУБИЙ.