Еврокомиссар рассказал, сколько еще украинцам ждать "безвиза"

Об этом он заявил сегодня в Страсбурге, отвечая на вопрос председателя украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимира Арьева, передает ЕвроПравда.

По словам Гана, в ЕС делают действительно большую работу по вопросу предоставления безвизового режима Украине и Грузии.

Ган заявил, что в ближайшие месяцы будут приняты решения в отношении некоторых стран, в частности по Украине и Грузии, отметив выполнении этими странами всех необходимых критериев.

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Кроме того, еврокомиссар отметил о необходимости провести еще дополнительную работу.

Отвечая на вопрос относительно ратификации Нидерландами Соглашения об ассоциации с Украиной, Ган напомнил, что решение этого вопроса зависит от парламента страны.

"Посмотрим, каким оно будет. Но я надеюсь, что этот вопрос будет закрыт", - сказал он.

Ранее Хан заявлял, что Евросоюз должен отменить визы для граждан Украины.