Украина и НАТО не планировали обсуждение системы противоракетной обороны

Об этом заявил исполняющий обязанности председателя представительства Украины при НАТО Егор Божок, комментируя информацию относительно отложения переговоров представителей альянса и Киева об использовании системы ПРО в Европе, передает Радио Свобода.

Украинский дипломат заявляет, что у Украины и НАТО есть гораздо более насущные темы для переговоров.

"Мы не планировали и не обсуждали с НАТО вопрос консультаций по ПРО. У нас на повестке дня другие, более важные на сегодня темы. У нас на повестке дня более Черное море: ситуация с безопасностью в этом регионе, углублению взаимодействия между Украиной и НАТО с целью усиления безопасности и сдерживания агрессии в Черном море. А о последствиях размещения ПРО в Румынии не было ни разговоров, ни планов проводить такие разговоры. Я не знаю, откуда журналист взял эту информацию", – заявил Божок.

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Официальный представитель НАТО, пожелавший сохранить анонимность, комментируя ситуацию для Радио Свобода, отметил: "Ни одна встреча с одной страной не была отменена. Мы будем продолжать обмениваться информацией и консультироваться и сотрудничать с нашими соседями и партнерами"

Он подчеркнул, что НАТО признает и уважает интересы других стран в отношении систем противоракетной обороны НАТО.

"В последние годы мы обсуждали вопрос ПРО с нашими партнерами и продолжаем взаимодействие по этому вопросу, ведь целью НАТО является, насколько это возможно, сохранять прозрачность, особенно в период, когда мы повышаем нашу обороноспособность", – добавил он.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщало, что НАТО отложило планы относительно встречи с украинскими властями для переговоров по использованию системы противоракетной обороны в Европе.

Замедление переговоров объясняется возможной чрезмерной реакцией РФ. Некоторые дипломаты считают, что осторожный подход к обсуждению с Украиной имеет смысл, если Альянс хочет избежать дальнейшего подрыва отношений с Россией. Но другие союзники опасаются, что Альянс рискует, проявляя нерешительность в помощи такому партнеру, как Украина.