Посол США думает, что у коалиции есть шанс уцелеть после выборов Президента

Чрезвычайный и Полномочный посол США в Украине Вильям ТЕЙЛОР считает, что нынешняя коалиция в Верховной Раде Украины может сохраниться и после президентских выборов.

Такое мнение он высказал в интервью газете „День”.

„Я думаю, что у этой коалиции есть хороший шанс просуществовать и после президентских выборов”, - сказал он.

В то же время, посол заметил, что это внутренний вопрос страны. „Безусловно, это не вопрос, в который должны вмешиваться иностранцы. Однако, чего все-таки хотят иностранцы, - так это видеть стабильность и усиление Украины”, - добавил В.ТЕЙЛОР.

Он отметил, что Украина сильная, когда она объединена. „Поэтому, мы надеемся видеть стабильную, объединенную, сильную Украину. И некоторые голосования, которые произошли со времени формирования этой коалиции, показывают, что коалиция может привлекать голоса от других двух партий. Если эта коалиция в состоянии руководить и привлекать эти голоса, чтобы это действительно было большинство, то я не вижу причин, почему бы она не могла существовать”, - сказал В.ТЕЙЛОР.