Путин предупреждает: эра дешевого газа подходит к концу

Премьер-министр РФ Владимир Путин предупреждает, что эра дешевого газа завершается.

Выступая на 7-й министерской встрече Форума стран-экспортеров газа, премьер РФ отметил, что действующие газовые месторождения постепенно истощаются, а перспективные газовые ресурсы залегают преимущественно вдали от ведущих центров потребления, сообщает РИА Новости.

"Затраты на разведку, добычу и транспортировку продукта неизбежно повышаются", - сказал Путин, добавив, что Россия инвестирует в эту сферу десятки миллиардов долларов.

"Все это означает, что резко растут затраты, необходимые для развития отрасли, и это означает, что, несмотря на известные проблемы в финансах, эпоха дешевых энергоресурсов, дешевого газа, конечно, заканчивается", - подчеркнул российский премьер.