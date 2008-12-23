Яценюк: между Ющенко и Тимошенко возможно лишь временное перемирие

В условиях “политической войны между Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО и премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО” возможно лишь временное перемирие для решения экономических вопросов.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал народный депутат Украины Арсений ЯЦЕНЮК в программе “Свобода слова” на канале ICTV.

По его словам, на сегодня “уже состоялся четкий старт президентской кампании”. Он отметил, что в ней будут применяться те же методы, что и раньше: “нужно же на оппонента ведро грязи вылить”.

А.ЯЦЕНЮК считает, что в такой ситуации перспективы сотрудничества между В.ЮЩЕНКО и Ю.ТИМОШЕНКО “невероятно туманные, если не сказать бесперспективные”. Он отметил, что старт президентской кампании построил “по-новому всю политическую архитектуру на 2009 год”. По его словам, политическая борьба - это “нормальное явление, но то, что происходит в Украине - это политическая война без правил, без стандартов, только ради того, чтобы захватить то или иное кресло”.

А.ЯЦЕНЮК считает, что возможно было бы “временное перемирие в экономическом плане” для принятия бюджета, антикризисных законопроектов, которые согласованы между Президентом, правительством и НБУ. Он убежден, что “политического перемирия не будет”.

Комментируя свое пребывание вне коалиции в парламенте, А.ЯЦЕНЮК отметил: “Я с коммунистами в коалиции ходить не буду”. По его словам, на сегодня фракция КПУ “де-факто присутствует в коалиции”, а “де-юре коалиции толком оформленной нет”. А.ЯЦЕНЮК отметил, что “пока КПУ поддерживает формат, который определен тремя блоками, я буду поддерживать голосованием отдельные законопроекты, но свою подпись под коалицией ставить не буду”.