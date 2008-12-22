Из Руха выперли руководителя, не согласного с созданием коалиции

Центральный провод Народного Руха Украины исключил председателя Ивано-Франковской краевой организации НРУ Романа ТКАЧА из рядов партии и приостановил членство Ярослава КЕНДЗЁРА и Ивана СТОЙКО.

Как сообщается на официальном сайте НРУ, такие решения были приняты 21 декабря в Киеве на заседании Центрального провода НРУ, в котором приняли участие 42 члена этого руководящего органа.

Центральный провод констатировал, что в результате конструктивных усилий разных политических сил, представленных в Верховной Раде Украины, в том числе Народного Руха Украины, удалось осуществить несколько важных шагов, направленных на общую стабилизацию политической ситуации в государстве, и принял решение продолжить осуществление усилий, направленных на общую стабилизацию политической ситуации в Украине.

ЦП считает позицию народных депутатов Украины, членов НРУ Бориса ТАРАСЮКА, Вячеслава КОВАЛЯ, Александра ЧОРНОВОЛЕНКА, направленную на создание демократической коалиции в Верховной Раде отвечающей решениям руководящих органов НРУ.

«Противодействие народных депутатов Я.КЕНДЗЁРА, И.СТОЙКО и Р.ТКАЧА созданию в Верховной Раде коалиции в формате, определенном решениями Политического совета, Центрального провода и первого этапа внеочередного ХVІІІ Всеукраинского собрания НРУ, является грубым нарушением Устава НРУ”, сказано в сообщении.

В связи с заявлением Р.ТКАЧА от 20 декабря о приостановке членства в НРУ, Центральный провод принял решение считать председателя Ивано-Франковской краевой организации НРУ выбывшим из Руха в соответствии с пунктом А, статьи 20 Устава (выбытие из рядов Руха по личному заявлению).

Члены ЦП также приняли решение назначить внеочередную отчетно-выборную конференцию Ивано-Франковской областной организации НРУ и образовать оргкомитет для ее подготовки и проведения.

Кроме того, Центральный провод партии принял решение, в соответствии со статьей 24 Устава НРУ, приостановить членство в Народном Рухе Украины членов Центрального провода НРУ Я.КЕНДЗЁРА и И.СТОЙКО до принятия соответствующего постановления Всеукраинским собранием.

Было решено созвать второй этап внеочередного XVІІІ Съезда Народного Руха Украины 25 января 2009 года в городе Киеве.

Как сообщал УНИАН, 9 декабря председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН сделал сообщение о создании коалиции в составе фракций "Наша Украина – Народная самооборона", Блока Юлии Тимошенко и Блока Литвина.

Вечером 9 декабря пресс-служба фракции НУ-НС заявила, что не одобряла текст коалиционного соглашения о создании коалиции в составе фракций НУ-НС, БЮТ и Блока Литвина. Текст коалиционного соглашения трех фракций без согласования с фракцией, подписал заместитель председателя фракции НУ-НС Б.ТАРАСЮК, подчеркнули в пресс-службе НУ-НС.

Поясняя свой поступок, Б.ТАРАСЮК сказал, что, подписав сообщение об образовании коалиции в составе НУ-НС, БЮТ и Блока Литвина, он выполнил решение съезда Народного Руха Украины, который выступал именно за такой формат коалиции. Вместе с тем он отметил, что после того Я.КЕНДЗЁР и И.СТОЙКО настаивали на его освобождении от должности заместителя фракции.

20 декабря Председатель Ивано-Франковской краевой организации НРУ, народный депутат от НУ-НС Р.ТКАЧ заявил о приостановке членства в Народном Рухе Украины. Свое решение Р.ТКАЧ мотивировал несогласием с позицией руководства партии, которое, по его словам, «в последнее время действует в фарватере политики лидера БЮТ».