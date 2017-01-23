Турчинов прокомментировал покушение с "российским следом" на Геращенко

Как проинформировали в пресс-службе СНБО, Турчинов отметил, что предварительная информация позволяет утверждать, что покушение на Геращенко было связано с его профессиональной деятельностью и разоблачением россиян, причастных к преступлениям на оккупированной территории Украины.

Также Турчинов добавил, что это не единственный случай террористической деятельности, организованной российскими спецслужбами на украинской территории, который расследуют сотрудники СБУ и Национальной полиции.

Руководитель СНБО отметил, что для организации терактов российские спецслужбы создают агентурную сеть из криминалитета и боевиков, которые воевали в российских гибридных войсках на Донбассе. «Их спецподготовка и обучение осуществляются на территории РФ, а также на оккупированной территории Украины», – подчеркнул Турчинов.

Секретарь СНБО подчеркнул, что российскими спецслужбами ставится задача перед созданной сетью террористических групп – ликвидация политических, общественных деятелей, представителей СМИ «с целью нагнетания страха, создания хаоса и дестабилизации ситуации в Украине, чтобы сломать готовность украинцев сопротивляться военной агрессии РФ».

По его словам, ответственность за использование спецслужб для организации террористической деятельности «полностью несет политическое руководство РФ, которое превратило свою страну в центр мирового терроризма».

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«Украина будет преследовать в правовом порядке и требовать, в том числе через международные инстанции, выдачи всех преступников, причастных к организации террористической деятельности на нашей территории, которые прячутся за удостоверениями российских спецслужб на территории РФ. Мы будем жестко пресекать любые действия, которые угрожают жизни украинских граждан», – подытожил секретарь СНБО.

Как сообщал УНИАН, 21 января стало известно о задержании двух ранее судимых граждан Украины, которые по указанию ФСБ РФ готовили покушение на народного депутата Украины Антона Геращенко. Главными мотивами покушения является деятельность сайта "Миротворец" и жесткая антироссийская деятельность Геращенко. Злоумышленники намеревались заложить взрывное устройство под автомобиль депутата, чтобы он подорвался на месте или во время движения. В соответствии с перехваченными разговорами, после совершения преступления они планировали сбежать в Россию. Геращенко сообщил, что правоохранители предупредили его о готовящемся покушении.

21 января Шевченковский районный суд Киева арестовал злоумышленников на два месяца без права внесения залога. Согласно ст. 112 Уголовного кодекса, на основании которой открыто уголовное производство, в случае доказательства вины в суде им грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.