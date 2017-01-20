Neue Zürcher Zeitung: Беспокойство и напускной оптимизм в Киеве

Об этом пишет Пауль Флюкигер в статье "Беспокойство и напускной оптимизм в Киеве", опубликованной на сайте газеты Neue Zürcher Zeitung.

На фоне растерянности Европы из-за внешней политики Дональда Трампа, Украина храбро старается казаться оптимистичной. В конце концов, после аннексии Крыма Россией и вторжения на Донбасс, администрация Обамы существенно помогла Украине кредитами в размере 2,8 млрд долларов. Киев ожидает дальнейшей поддержки, учитывая заявления Рекса Тиллерсона и Джеймса Мэттиса, кандидатов Трампа на пост госсекретаря и главы Пентагона, которые заявили, что Россию следует и далее считать "большой угрозой". Кроме того, в Киеве надеются на поставки оружия украинской армии, которые ранее блокировала администрация Обамы. Кроме того, есть еще запланированные на 2017 год кредиты на сумму свыше 900 миллионов долларовых и консультации американской армии.

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У Трампа есть уникальная возможность использовать свое влияние, чтобы поддержать Украину в ее борьбе за свободу и стремлении к демократии – исконным американским ценностям, - сказал президент Украины Петр Порошенко на Всемирном экономическом форуме в Давосе. "Нам не нужны иностранные войска для защиты нашей территории; мы справляемся сами ", - заверил он. Тем не менее, необходимо продолжить использовать санкции, чтобы заставить Россию вывести свои войска с Донбасса, агитировал Порошенко и, при этом, выразил наибольшее беспокойство Украины.

Критика Трампа в отношении санкций против России за незаконную аннексию Крыма и его восхищение самодержцем Путиным действительно относятся к его немногочисленным достаточно последовательным внешнеполитическим заявлениям. То, что он назвал НАТО "устаревшим", посеяло неуверенность и в Киеве, поскольку Украина проводит реформу армии, взяв курс на возможное членство в НАТО.

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Будущее программы помощи, также как и американских санкций против России, находится в руках Трампа. Теоретически, он может отменить и то, и другое уже в марте. Чтобы не допустить этого, Петр Порошенко уже в течение трех месяцев добивается ранней встречи с новым американским президентом. Но есть то, что заставляет Киев быть пугающе прагматичным. Через два дня после победы Трампа, Генеральная прокуратура начала расследование по обвинению в коррупции в отношении его скандального кратковременного руководителя кампании Пола Манафорта. Он также консультировал бежавшего в Россию бывшего украинского президента Виктора Януковича.