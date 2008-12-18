Криль: коалиция закончилась там, где начались деньги олигархов

Отказ фракции Блока Литвина денонсировать соглашение между правительствами СССР и Кипра об избежании двойного налогообложения доходов и имущества свидетельствует о том, что они ставят свои интересы выше коалиционных, и даже государственных. Об этом заявил народный депутат, лидер партии "Единый центр" Игорь КРИЛЬ, комментируя отказ Верховной Рады денонсировать вышеназванное соглашение с Кипром.

«Коалиция закончилась там, где начались деньги олигархов», – заявил И.КРИЛЬ.

«Неголосование за этот законопроект депутатов фракции Блока Литвина свидетельствует о том, что они ставят свои интересы выше коалиционных, и даже государственных, - считает политик. - Еще более цинично поступили «теневые коалицианты» - коммунисты. Они уже в который раз доказали всей стране, что в ВР обслуживают интересы олигархов, а не рабочих и крестьян, а из труда Маркса – усвоили только название – «Капитал».

Политик напоминает, что Кипр входит в тройку крупнейших любимых оффшоров украинских олигархов, где они ежегодно «отмывают» многомиллионные суммы. "По подсчетам Минфина, только в 2007 году через существование договора с Кипром госбюджет недополучил 722,6 млн. грн. Как вы понимаете, реальная цифра значительно выше официальной. Эти деньги были бы чрезвычайно полезными для Украины в условиях кризиса, однако депутаты приложили усилия, чтобы они так и не попали в казначейство», - сказал И.КРИЛЬ.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря Верховная Рада Украины не поддержала проект Закона «О денонсации соглашения между правительством Союза Советских Социалистических Республик и правительством Республики Кипр об избежании двойного налогообложения доходов и имущества». “За” проголосовали только 211 из 440 народных депутатов, зарегистрированных в зале.

Не голосовали в полном составе фракции КПУ, Партии регионов, а от фракции Блока Литвина проголосовал «за» только один народный депутат.

Народный депутат от КПУ Адам МАРТЫНЮК сказал, что коммунисты не могли голосовать за денонсацию этого соглашения, поскольку она подписывалась в СССР, а Президентом Кипра является коммунист.

По словам заместителя министра финансов Дениса ФУДАШКИНА, в соответствии с этим соглашением от налогообложения освобождаются любые доходы, которые возникают на территории Украины или Кипра, в том числе дивиденды, проценты, роялти, доходы от отчуждения имущества.

Он отметил, что этим соглашением созданы благоприятные возможности для резидентов Украины вполне легально, без какого-либо налогообложения, выводить за границу значительные суммы средств. По словам Д.ФУДАШКИНА, положения соглашения используются многими украинскими предприятиями для создания различных схем минимизации налоговых обязательств.

Украинская сторона еще с апреля 1997 года ведет переговоры о заключении украинско-кипрской конвенции, но Кипр затягивает переговоры.

Д.ФУДАШКИН отметил, что кипрская сторона мотивирует неподписание конвенции тем, что, мол, на сегодняшний день действует соглашение, и только после его денонсации возможно подписание новой.

В парламенте была осуществлена еще одна попытка голосования за денонсацию соглашения, но результативное голосование не состоялось.