Яценюк: в нашем государстве не будет ни царя, ни царицы

Народный депутат Украины Арсений ЯЦЕНЮК считает важнейшим вызовом для Украины сохранение демократии. Об этом он сообщил в комментарии корреспонденту УНИАН.

По словам А.ЯЦЕНЮКА, сегодня демократия в Украине под угрозой. По его мнению, она не может персонифицироваться, а ее уровень - зависеть от того, кто и как из высокопоставленных должностных лиц толкует эту основополагающую ценность.

“Весь исторический опыт украинской государственности и развитие мировой современной европейской истории сформировал у меня убеждение, что Украина должна быть парламентско-президентской республикой. Наше государство не будет иметь ни Царя, ни Царицы. Украинское общество этого не воспринимает”, – убежден депутат.

А.ЯЦЕНЮК считает, что необходимо прекратить «украинскую традицию» вносить изменения в Конституцию под ситуацию и личность. Он напоминает, что в некоторых проектах украинской Конституции, которые рассматриваются в современном политикуме, остается только одно – вписать туда фамилии Президента, премьера и председателя Верховной Рады Украины. “И это может быть «высшей» формой украинской демократии?!”, – удивляется политик.