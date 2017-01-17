Порошенко иностранным послам: совместными усилиями мы сможем раскрыть новые возможности для сотрудничества

Об этом он заявил во время Ежегодной встречи с иностранными послами, аккредитованными в Украине, передает пресс-служба президента Украины.

Глава государства подчеркнул, что санкции против агрессора России должны сохраниться до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, включая возвращение Крыма.

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«Верю, что для «сделанного в Украине» и «сделанного для Украины» не может и не должно быть географических границ или ограничений. Также верю, что совместными усилиями и готовностью к амбициозным решениям и подходам мы сможем закрепить существующие достижения и раскрыть новые потенциальные возможности для нашего сотрудничества», - обратился Петр Порошенко к присутствующим на встрече дипломатам.

Глава государства также выразил слова благодарности партнерам Украины в Генассамблее ООН, которые в 2016 году сказали свое слово в вопросе Автономной Республики Крым и города Севастополь, закрепив за Россией статус оккупационной власти и агрессора.

Президент отметил, что декабрьская Резолюция ГА ООН является указателем в деле де-оккупации полуострова и обеспечения прав человека в Крыму.

Петр Порошенко также подчеркнул, что благодаря совместным усилиям в 2016 году удалось найти формулу с целью разблокирования ратификации Соглашения об ассоциации с ЕС и выразил надежду, что в 2017 году этот вопрос наконец должен быть решен.

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Глава государства также выразил слова глубокой благодарности Соединенным Штатам Америки и назвал 2016 годом высокой динамики украинско-американских контактов и сотрудничества на основе постоянной двухпартийной поддержки Украины и выразил надежду на соблюдение со стороны США взятых обязательств.

Президент подчеркнул важность поддержки Украины со стороны международных финансовых институтов, в частности МВФ, Всемирного банка и ЕБРР, при мощном лидерстве США. Он отметил, что эта поддержка будет оставаться важным элементом для обеспечения устойчивости и эффективности процесса реформ в Украине. «Она позволила стабилизировать макроэкономическую ситуацию в стране в 2016 году и усилила уверенность потенциальных инвесторов для запуска собственных проектов в Украине, возможно уже в 2017 году», - сказал Президент.

Глава государства также поблагодарил правительства стран «Большой семерки», в частности Японии, за неизменную и твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Он также выразил надежду, что итальянское председательство в этом объединении будет демонстрировать такое ​​же принципиальное внимание к ситуации в Украине на протяжении 2017 года. Президент поблагодарил правительства Литвы и Польши, как стран-членов ЕС за поддержку нашего государства. Он также выразил надежду, что этот год «станет урожайным» в сотрудничестве с Израилем, зрелость партнерства с которым была доказано во время совместного чествования 75-й годовщины трагедии Бабьего яра.

Петр Порошенко подчеркнул стратегический характер партнерства между Украиной и Турцией, Азербайджаном. Президент отметил чрезвычайную важность зоны свободной торговли с Канадой и подчеркнул украинское стремление и далее развивать стратегическое партнерство с Китаем, развивать потенциал сотрудничества со странами Ближнего Востока и Латинской Америки, расширять отношения со странами африканского континента, в частности Египтом, Нигерией и Марокко.