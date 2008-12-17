Литвин просит нардепов не скулить и не мусолить тему коалиции

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает главным позитивом от создания коалиции работающий парламент.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на заседании ВР, отвечая на критику со стороны представителей фракции Партии регионов относительно незаконности создания коалиции.

В.ЛИТВИН назвал «абсолютно плохим» то, что парламент «фактически не работал» с 2006 года.

По его словам, сегодня Верховная Рада начала работать, «и это хорошо». «Мы подхватили падающую страну, за которую мы все несем ответственность», - отметил В.ЛИТВИН.

Он призвал представителей Партии регионов «не терять лицо». В.ЛИТВИН отметил, что сегодня нецелесообразно оценивать результаты работы коалиции в парламенте, поскольку минуло лишь три дня.

Также он призвал «не мусолить тему коалиции». По его словам, «нужна работающая Верховная Рада, и давайте будем работать, потому что страна падает».

Как сказал председатель ВР, нельзя «сдать Украину в аренду или отдать ее в управление вместе с людьми».

«Не скулите, пожалуйста, давайте вместе работать», - отметил В.ЛИТВИН, обращаясь к фракции Партии регионов.