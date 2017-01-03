Председатель ОБСЕ Курц прокомментировал свой визит на Донбасс

Об этом он написал в Twitter.

"Сегодня наглядно смог увидеть ситуацию на востоке Украины - посетил блокпост "Пищевик" вместе со Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ", - сообщил Курц.

В частности, действующий председатель ОБСЕ отметил, что "цель организации заключается в том, чтобы режим прекращения огня полностью соблюдался".

Также он подчеркнул, что организация выступает за улучшение ситуации для местного населения на Донбассе.

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В свою очередь министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что он вместе со своим австрийским коллегой осмотрел офис Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Мариуполе.

"СММ выполняет важную работу, а в новом году ее будет еще больше", - отметил Климкин.

По данным МИД Украины, целью визита в Донецкую область является ознакомление руководителя внешнеполитического ведомства Австрии в начале председательства этой страны в ОБСЕ с состоянием имплементации Минских договоренностей, социально-экономической ситуацией в регионе, обусловленной военной агрессией России против Украины, а также реализацией благотворительных проектов с участием австрийских гуманитарных организаций.