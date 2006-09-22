Семенюк не уйдет из ФГИ, пока не вернет ”Криворожсталь”

Глава Фонда госимущества Валентина Семенюк намерена занимать этот пост 25 лет, пока не вернет в собственность государства "Криворожсталь".

"25 лет! Пока "Криворожсталь" не верну государству, столько буду работать. Я всем это говорю. Потому что я раньше говорила, что такой объект должен быть в руках государства", - заявила она в интервью газете "Известия в Украине".

На замечание, что этот объект она же и продала, Семенюк ответила: "Я выполнила то решение, которое принял Кабинет министров Юлии Тимошенко. И написала заявление об отставке".

"Но, видя мой профессионализм, президент Ющенко не принял мою отставку. Потому что, поверьте мне, провести такой конкурс в таких условиях, когда тут - и собаки, и оцепление… Когда не хотели прямой трансляции по телевидению, потому что она, с одной стороны, давала возможность провести открытый конкурс, с другой - не дала шанса определенным лицам по договоренности использовать свое положение", - добавила она.

Глава ФГИ настаивает на проведении конкурсов по приватизации объектов при телевидении: "Я не отступлю от этого принципа. Жаль, что социалист Семенюк не была главой Фонда госимущества с 1994 года, тогда сегодня была бы совсем другая ситуация в стране".

На вопрос, с чем связано заявление премьер-министра Виктора Януковича о том, что приватизация "Лугансктепловоза" может быть приостановлена, Семенюк отметила, что не может комментировать премьер-министра.

"Он обладает более широкой информацией. Тем более, что решение о приватизации принимал еще предыдущий состав Кабинета министров. Перечень предприятий утверждался 5 апреля 2006 года при Юрии Еханурове. И если Кабмин примет решение приостановить приватизацию, вынесет соответствующее распоряжение, Фонд его выполнит…", - заявила она.

"Это право правительства - пересматривать решения. Может быть, те министры, которые входили в предыдущее правительство, что-нибудь не учли. Я - не технарь, я - продавец… Я вам могу сказать, что сегодня у нас девять компаний, которые проявили интерес к покупке предприятия, из них три - иностранные. Они подали соответствующие документы. Две компании уже уплатили регистрационный сбор", - добавила она.

На вопрос, повлияет ли на бюджет-2006 возможная отмена продажи "Лугансктепловоза", Семенюк ответила, что "возможен срыв бюджета".

"Понимаете, в Украине уже нечего продавать. Или же нужно пересматривать перечень запрещенных к приватизации предприятий, а для этого - идти в Верховную Раду, а это, естественно, проход закона, вывод из перечня предприятий - так на все это уйдет минимум год", - отметила глава ФГИ.

"Я прекрасно понимаю, что вопрос о невыполнении плана может стать поводом для моего снятия, но для этого нужно пойти в Верховную Раду, сделать подготовку соответствующего документа и сказать: "Вот, Семенюк не хочет продавать". А с другой стороны, если закончатся объекты, как мы будем жить? Что продавать?", - добавила она.

Семенюк также заявила, что ее позиция против приватизации "Укртелекома" не изменилась: "Есть Верховная Рада, пусть она и решает. Кстати, в план приватизации на 2007 год "Укртелеком" не включен. Есть закон, который запрещает это делать - и Фонд госимущества сегодня приватизацию "Укртелекома" проводить не будет".

Украинская правда