Семенюк не уйдет из ФГИ, пока не вернет ”Криворожсталь”
Глава ФГИ намерена занимать этот пост 25 лет
Глава Фонда госимущества Валентина Семенюк намерена занимать этот пост 25 лет, пока не вернет в собственность государства "Криворожсталь".
"25 лет! Пока "Криворожсталь" не верну государству, столько буду работать. Я всем это говорю. Потому что я раньше говорила, что такой объект должен быть в руках государства", - заявила она в интервью газете "Известия в Украине".
На замечание, что этот объект она же и продала, Семенюк ответила: "Я выполнила то решение, которое принял Кабинет министров Юлии Тимошенко. И написала заявление об отставке".
"Но, видя мой профессионализм, президент Ющенко не принял мою отставку. Потому что, поверьте мне, провести такой конкурс в таких условиях, когда тут - и собаки, и оцепление… Когда не хотели прямой трансляции по телевидению, потому что она, с одной стороны, давала возможность провести открытый конкурс, с другой - не дала шанса определенным лицам по договоренности использовать свое положение", - добавила она.
Глава ФГИ настаивает на проведении конкурсов по приватизации объектов при телевидении: "Я не отступлю от этого принципа. Жаль, что социалист Семенюк не была главой Фонда госимущества с 1994 года, тогда сегодня была бы совсем другая ситуация в стране".
На вопрос, с чем связано заявление премьер-министра Виктора Януковича о том, что приватизация "Лугансктепловоза" может быть приостановлена, Семенюк отметила, что не может комментировать премьер-министра.
"Он обладает более широкой информацией. Тем более, что решение о приватизации принимал еще предыдущий состав Кабинета министров. Перечень предприятий утверждался 5 апреля 2006 года при Юрии Еханурове. И если Кабмин примет решение приостановить приватизацию, вынесет соответствующее распоряжение, Фонд его выполнит…", - заявила она.
"Это право правительства - пересматривать решения. Может быть, те министры, которые входили в предыдущее правительство, что-нибудь не учли. Я - не технарь, я - продавец… Я вам могу сказать, что сегодня у нас девять компаний, которые проявили интерес к покупке предприятия, из них три - иностранные. Они подали соответствующие документы. Две компании уже уплатили регистрационный сбор", - добавила она.
На вопрос, повлияет ли на бюджет-2006 возможная отмена продажи "Лугансктепловоза", Семенюк ответила, что "возможен срыв бюджета".
"Понимаете, в Украине уже нечего продавать. Или же нужно пересматривать перечень запрещенных к приватизации предприятий, а для этого - идти в Верховную Раду, а это, естественно, проход закона, вывод из перечня предприятий - так на все это уйдет минимум год", - отметила глава ФГИ.
"Я прекрасно понимаю, что вопрос о невыполнении плана может стать поводом для моего снятия, но для этого нужно пойти в Верховную Раду, сделать подготовку соответствующего документа и сказать: "Вот, Семенюк не хочет продавать". А с другой стороны, если закончатся объекты, как мы будем жить? Что продавать?", - добавила она.
Семенюк также заявила, что ее позиция против приватизации "Укртелекома" не изменилась: "Есть Верховная Рада, пусть она и решает. Кстати, в план приватизации на 2007 год "Укртелеком" не включен. Есть закон, который запрещает это делать - и Фонд госимущества сегодня приватизацию "Укртелекома" проводить не будет".