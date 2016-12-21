Экс-заместитель главы "Нафтогаза" времен Януковича застрелился при попытке задержания

На Винничине застрелился бывший заместитель главы НАК «Нафтогаз Украина» времен Януковича Геннадий Юрьев. Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган в Facebook.

Отмечается, что сегодня, 21 декабря, работники военной прокуратуры пришли к его дому для проведения задержания.

"После проникновения в одно из обыскиваемых помещений следственной группой был обнаружен труп бывшего заместителя председателя НАК «Нафтогаз Украины», который вероятно совершил выстрел из огнестрельного оружия во время проникновения", - написала Сарган.

Правоохранители пришли к Юрьеву для проведения его задержания в рамках расследования уголовного производства, открытого по ч 5 статьи 191 УК (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах, - ред.).

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"Генеральной прокуратурой Украины в рамках уголовного производства по факту хищения денежных средств ГАО «Черноморнефтегаз» НАК «Нафтогаз Украины» при закупке самоподъемных плавучих буровых учреждений был проведен ряд обысков", - сообщила Сарган.

Юрьев фигурировал в расследовании относительно злоупотреблений на государственных тендерах.