Экс-заместитель главы "Нафтогаза" времен Януковича застрелился при попытке задержания
Отмечается, что бывшего чиновника обнаружили правоохранители.
На Винничине застрелился бывший заместитель главы НАК «Нафтогаз Украина» времен Януковича Геннадий Юрьев. Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган в Facebook.
Отмечается, что сегодня, 21 декабря, работники военной прокуратуры пришли к его дому для проведения задержания.
"После проникновения в одно из обыскиваемых помещений следственной группой был обнаружен труп бывшего заместителя председателя НАК «Нафтогаз Украины», который вероятно совершил выстрел из огнестрельного оружия во время проникновения", - написала Сарган.
Правоохранители пришли к Юрьеву для проведения его задержания в рамках расследования уголовного производства, открытого по ч 5 статьи 191 УК (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах, - ред.).
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"Генеральной прокуратурой Украины в рамках уголовного производства по факту хищения денежных средств ГАО «Черноморнефтегаз» НАК «Нафтогаз Украины» при закупке самоподъемных плавучих буровых учреждений был проведен ряд обысков", - сообщила Сарган.
Юрьев фигурировал в расследовании относительно злоупотреблений на государственных тендерах.