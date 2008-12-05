У Ющенко на столе - указ о роспуске Верховной Рады?

Стратегическое решение об объединении фракций Партии регионов и БЮТ на уровне руководителей этих политических сил уже принято. Об этом сообщает "Коммерсант- Украина". По словам источника, БЮТ предъявил возможным партнерам три основных требования: "Первое – Юлия Тимошенко должна остаться главой правительства. Второе – Конституция должна быть изменена в части сокращения полномочий президента. Третье – на выборы налагается мораторий, в обозримом будущем их быть не должно".

– Несмотря на то что переговоры между фракциями ПР и БЮТ перешли в публичную плоскость, никаких прогнозов сейчас делать нельзя,– уверен заместитель главы фракции ПР Борис Колесников.

Вместе с тем источник в руководстве ПР полагает, что фракция может согласиться на создание коалиции с БЮТ, даже если госпожа Тимошенко останется премьером. Впрочем, за положительный исход переговоров с БЮТ никто из "регионалов" поручиться не смог.

– У президента на столе лежит указ о роспуске Верховной рады с открытой датой выборов, который он в любой момент может обнародовать. В отличие от предыдущего указа, изданного 8 октября и позже приостановленного, этот будет подкреплен полным юридическим и моральным правом Виктора Ющенко на роспуск парламента,– заверил источник в Секретариате Президента.